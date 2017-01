Geld für Rathäuser statt für Schulen?

Tempelhof-Schöneberg. Eine Äußerung der CDU-Stadträtin hat SPD und Grüne auf den Plan gerufen. Jutta Kaddatz hatte gegenüber einer Tageszeitung behauptet, Senatsmittel für den baulichen Unterhalt von Schulgebäuden seien auch für die Sanierung von Rathäusern verwendet worden.

Dass Berlins Schulen marode sind, ist keine Neuigkeit. Neu ist allerdings, dass der Senat die Verantwortung für Schulsanierung und -neubau von den Bezirken auf zwei landeseigene Gesellschaften übertragen will. Damit es schneller geht.Das jedenfalls kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) in der Berliner Zeitung an. In Tempelhof-Schöneberg habe insbesondere das Rückert-Gymnasium nahe dem Innsbrucker Platz einen sehr hohen Sanierungsbedarf im zweistelligen Millionenbereich, so die Senatorin. Und Jutta Kaddatz, ehemals Schulstadträtin und jetzt für Bildung, Kultur und Soziales zuständig, kritisierte in demselben Artikel, dass vom Geld für den baulichen Unterhalt der Schulgebäude auch Rathäuser instandgesetzt worden seien.„Die für die Teilsanierung der Verwaltungsstandorte Rathausstraße – unter anderem Gesundheitsamt –, Rathaus Tempelhof und Rathaus Schöneberg aufgewandten Investitionsmittel waren und sind niemals zur Schulsanierung zweckgebunden gewesen“, kontert der SPD-Bezirksverordnete Axel Seltz. Seine Fraktion wirft Kaddatz „Tatsachenverdrehung“ vor. Seltz weiter: „Frau Kaddatz hat sich offenkundig im Laufe ihrer Amtszeit einen Schul-Tunnelblick zugelegt. Wäre es nach ihr gegangen, hätte es im Baubereich ausschließlich Investitionen in die Schulen gegeben. Darunter haben bereits die sonstigen Einrichtungen ihres Verantwortungsbereichs gelitten. Davon kann man sich leicht durch einen Besuch einer beliebigen Bibliothek oder des Hauses am Kleistpark überzeugen.“Stadtentwicklungs- und Baustadtrat Jörn Oltmann (Bündnis 90/Grüne) sieht eine Mitverantwortung beim Senat. Bildungssenatorin Scheeres müsse Strukturen schaffen, die den Sanierungsbedarf klar und deutlich benennen. „Die Bedarfsvorgaben für den Neubau und für Sanierungen sind oft nicht eindeutig genug und führen zu erheblichen Verzögerungen im Planungs- und Bauablauf“, sagt Oltmann. So konnten zum Beispiel Investitionen von zirka vier Millionen Euro nicht verbaut werden, da sich drei Senatsverwaltungen nicht einig wurden, ob Lüftungsanlagen zum Neubau gehören oder nicht.“Stadtrat Jörn Oltmann bietet dem Senat an, gemeinsam intensiv nach Lösungen zu suchen, um öffentliche Gebäude künftig besser zu unterhalten, zu sanieren oder neu zu bauen. Schließlich gebe es da ein gemeinsames Interesse.