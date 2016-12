Neue Laborräume am Klinikum

Berlin: Auguste-Viktoria-Klinikum |

Schöneberg. Am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum sollen neue Gebäude für OP-Säle, Intensivstation, Bettenstationen, Radiologie und eine Technikzentrale entstehen. Nun ist die erste Etappe geschafft.

Durch den Umzug des Labors in Haus 8 sind die alten Laborräume in Haus 14 bereit für den Abriss. So wird Platz für den Neubau am Grazer Damm geschaffen.Die neuen Räume befinden sich im dritten Obergeschoss über der Rettungsstelle. Über die neue Rohrpostverbindung können Proben nun noch schneller ins Labor befördert werden, wo die gesamte Notfalldiagnostik, die Routinediagnostik in den Bereich Hämatologie und Gerinnung, die HIV- und Hepatitisdiagnostik sowie die Parasiten- und Malariadiagnostik stattfinden.„Mit dem Umzug des Labors sind wir dem Neubau einen entscheidenden Schritt näher gekommen“, freut sich Dr. Rolf Syben, Geschäftsführender Direktor des Auguste-Viktoria-Klinikums. Noch in diesem Jahr solle mit dem Bau der Technikzentrale begonnen werden. Nach deren Fertigstellung könne dann mit dem Bau der darüber liegenden OP-Säle und Bettenstationen begonnen werden, so Dr. Syben weiter.Das Land Berlin fördert den ersten Bauabschnitt entlang des Grazer Damms mit zehn Millionen Euro aus dem „Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt“ (SIWA). Insgesamt sind dafür 40 Millionen Euro vorgesehen. Die neuen OP-Säle und die Bettenstation in dem vierstöckigen Gebäude sollen vor allem von der Klinik für Urologie genutzt werden. Zudem soll eine neue und größere Intensivstation entstehen.Mit rund 540 Betten und weiteren 100 in der Entwöhnungsklinik ist das Auguste-Viktoria-Klinikum ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, in dem rund 230 Ärzte und 460 Pflegekräfte tätig sind. Das traditionsreiche Klinikum beherbergt das erste und bislang einzige EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung in Berlin-Brandenburg und mit dem Zentrum für Infektiologie und HIV das größte deutsche Behandlungszentrum für Menschen mit HIV und Aids. Das Labor gehört als sogenanntes Präsenzlabor zur Labor Berlin GmbH, einer gemeinsamen Tochtergesellschaft von Charité und Vivantes, die die gesamte Labordiagnostik für Vivantes leistet.