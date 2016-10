Thermografie-Spaziergang: Von der Heizzentrale bis zur Fassade

Die Thermografie zeigt als bildgebendes Verfahren Energieverluste an Gebäuden und Anlagen auf, indem die Oberflächentemperaturen der Objekte als Bild dargestellt werden. So werden Schwachstellen aufgedeckt und Wärmeverluste anschaulich dargestellt. Energie-Einsparpotenziale können quantitativ und qualitativ bewertet werden.

Programm

Anmeldung

Beim Thermografie-Spaziergang werden die Objekte gemeinsam live untersucht und die Teilnehmer können die Bilder am Monitor mitverfolgen. Am Beispiel von Wohngebäuden der Gewobag zeigen die Thermografie-Experten der MUTZ Ingenieurgesellschaft Energieverluste an Altbaufassaden und in Heizzentralen auf. Auch die Effekte der verbesserten Wärmedämmung in einer sanierten Heizzentrale werden demonstriert.Thermografiert werden unsanierte Altbaufassaden von Wohngebäuden der Gewobag und eine sanierte sowie eine unsanierte Heizzentrale der Gewobag ED.Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung über die Webseite aber notwendig.