Berlin: Rathaus Schöneberg |

Schöneberg. Noch in die Amtszeit von Stadtentwicklungsstadträtin Sibyll Klotz (Bündnis 90/Grüne) und Baustadtrat Daniel Krüger (CDU) fällt eine Einladung zum Stadtumbau Südkreuz. Am 3. November ab 18 Uhr will das Bezirksamt im Louise-Schroeder-Saal des Rathauses Schöneberg am John-F.-Kennedy-Platz über Erreichtes und Geplantes zu Schöneberger Schleife, Yorckstraße westlich der Yorckbrücken, Sporthalle der Johannesschule an der Monumentenstraße, Führung des Radverkehrs am Bahnhof Südkreuz und Umbau des Tempelhofer Wegs, mit dem die städtebauliche Entwicklung auf der Schöneberger Linse beginnen soll, informieren. KEN