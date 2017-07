Ausstellung über den Kalten Krieg

Berlin: Haus der Volkshochschule |

Schöneberg.

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zeigt bis 1. September im Haus der Volkshochschule am Barbarossaplatz die Ausstellung „Der Kalte Krieg – Ursachen. Geschichte. Folgen“. Drei Schwerpunkte arbeitet die Schau mit rund 160 zeithistorischen Fotos, Dokumenten, Schaubildern und Filmdokumenten, abrufbar über QR-Codes, heraus: die weltanschaulichen, politischen, militärischen und wirtschaftlichen Ursachen der Konfrontation zwischen Ost und West; die „heißen Kriege“ in der sogenannten Dritten Welt und den Blick auf zeitgenössische diplomatische und zivilgesellschaftliche Initiativen, die den Kalten Krieg zumindest zeitweilig eindämmten. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr, in den Schulferien von 9 bis 16 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.