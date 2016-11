Schöneberg.

In den Weihnachtsferien haben die Bibliotheken in Schöneberg veränderte Öffnungszeiten. Am 24. und 31. Dezember bleibt die Theodor-Heuss-Bibliothek in der Hauptstraße 40 geschlossen. Vom 23. Dezember bis 3. Januar macht die Gertrud-Kolmar-Bibliothek, Pallasstraße 27, Pause. Und vom 22. Dezember bis 7. Januar ist die Thomas-Dehler-Bibliothek in der Martin-Luther-Straße 77 zu.