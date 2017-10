Die Bausteine des Kosmos

Schöneberg.

Im Planetarium am Insulaner, Munsterdamm 90, ist am 27. Oktober Jagdzeit. Kinder ab zwölf Jahre und Erwachsene können ab 18 Uhr auf die Pirsch nach den Bausteinen des Kosmos gehen. Gesucht wird das Geheimnis der dunklen Materie, des größten Rätsels der Wissenschaft. Dazu geht es in 360-Grad-Filmaufnahmen mit Spezialkameras in Forschungseinrichtungen wie den Teilchenbeschleuniger bei Genf und das unterirdische Labor am Gran Sasso in Italien; Eintritt acht, ermäßigt sechs, Familien 21 Euro, nur Barzahlung möglich; Reservierung: www.planetarium-berlin.de/Planetarium-am-Insulaner/Programm