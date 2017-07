Ferienprojekt im Theater Strahl

Schöneberg.

Was bedeutet Freundschaft? Herz ausschütten, sich verstanden fühlen, Stress, Eifersucht oder? Das Theater Strahl will mit den jugendlichen Teilnehmern eines Ferienworkshops vom 24. bis 28. Juli jeweils von 10.30 bis 14.30 Uhr herausfinden, warum Freunde wichtig sind. Daraus entstehen eigene Szenen. Im Angebot ist auch ein Training zu Stimme, Bühnenpräsenz und Ensemblebildung. Der Workshop auf der Strahl-Probebühne, Kyffhäuserstraße 23, in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg kostet 44,25, ermäßigt 23,63 Euro. Anmeldung unter902 77 30 00 oder vhs@ba-ts.berlin.de . Die Kursnummer lautet TS24.02S.