Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Die Dozentinnen Ina Küller und Ursula Reichel zeigen in ihrem Kurs am 26. Oktober 11 bis 12.30 Uhr, wie man mit seinem Smartphone gut fotografiert, und geben Tipps zum Apps-Transfer auf den (Android-)PC. Die Gebühr beträgt 20 Euro; Anmeldung für „Ihr Smartphone: Fotografieren und Fotos ordnen“ in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, bitte bis zum 24. Oktober unter 902 77 45 74. KEN