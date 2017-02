Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Kinder ab vier Jahre haben wieder Spaß bei der Leseaktion „Wir lesen vor!“ der Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Verein Lesewelt Berlin. Termine sind am 7., 14., 21. und 28. März immer von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40; Näheres unter 902 77 43 43. KEN