Berlin: Teske-Schule |

Schöneberg.

Die Politik im Bezirk dringt darauf, die ehemalige Wilhelm- und Luise-Teske-Schule am Tempelhofer Weg als Grundschule wieder in Betrieb zu nehmen. Sie soll zudem in den Schulentwicklungsplan der zuständigen Senatsverwaltung aufgenommen werden. Schon im Juli will die BVV einen Bericht von der zuständigen Stadträtin Jutta Kaddatz (CDU) haben.