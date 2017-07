Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Die Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, bietet am 2. August von 16 bis 18 Uhr für Schüler ab der dritten Klasse eine kostenlose Hausaufgabenhilfe in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik an; Informationen unter 902 77 45 74. KEN