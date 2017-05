Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Schüler ab der dritten Klasse, die sich schwer tun bei den Hausaufgaben in Deutsch, Englisch und Mathe, finden am 31. Mai von 16 bis 18 Uhr Unterstützung. Die Hausaufgabenhilfe findet in der Theodor-Heuss-Bibliothek statt, 902 77 45 74. KEN