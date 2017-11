Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Die kostenlose Hausaufgabenhilfe in Deutsch, Englisch und Mathematik für Kinder ab der dritten Klasse in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, findet wieder am 22. und 29. November statt, und zwar von 16 bis 18 Uhr. KEN