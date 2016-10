Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg.

In der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, wird wieder kostenlos Hausaufgabenhilfe in Deutsch, Englisch und Mathematik für Kinder ab der dritten Klasse erteilt und zwar in diesem Monat am 9., 23. und 30. November, immer von 16 bis 18 Uhr; Näheres unter

902 77 43 43.