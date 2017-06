Langer Tag der Stadtnatur: Käfer und Fangschrecke im Mittelpunkt

Schöneberg. Es ist wieder soweit: Am 17. und 18. Juni können beim Langen Tag der Stadtnatur der Stiftung Naturschutz Berlin die wilden Ecken der Hauptstadt entdeckt werden. Im Natur-Park Schöneberger Südgelände am Prellerweg verheißt ein „Großes Krabbeln“ spannende Momente.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm des Langen Tags der Stadtnatur in Berlin kann unter www.langertagderstadtnatur.de ausgiebig studiert werden. Hier gibt es auch online die Tickets im Vorverkauf.

Im Mittelpunkt stehen die Käfer. Mit rund 400 000 Arten stellen sie ein Viertel aller bekannten Tierarten. Sie können im Naturpark auf Führungen entdeckt, unter dem Mikroskop des Vereins „baumschlau“ erforscht und beim Kindertheater „Däumelinchen“ erlebt werden. Held ist der Mistkäfer. Krabbelalarm ist am 17. Juni von 15 bis 20 Uhr und am 18. Juni von 11 bis 17 Uhr.Das ist aber noch längst nicht alles. Thema ist auch die Gottesanbeterin, 2017 Insekt des Jahres. Sie fühlt sich offensichtlich auf stillgelegtem Bahngelände großer Städte sehr wohl. Insektenkundler der entomologischen Gesellschaft „Orion Berlin“ und der Mantiden (Fangschrecken)-Freunde Berlin-Brandenburg beantworten jede Frage.Im Beiprogramm können sich Besucher im Giardino Segreto als Balancekünstler an Spielmodulen ausprobieren oder das XXL-Bild „Käferkram“ von Christiane Bethge ausmalen. Auf dem „Do It Yourself“-Markt können gegen einen kleinen Betrag Seifen selbstgegossen, Traumfänger gebastelt und verschiedenste Gegenstände mit Farbe verschönert werden. Regina Höfele von Wildnisspur bastelt zusammen mit den Besuchern Insektenhotels.Mit dabei ist das Tanztheater „lis:sanga dance company“ mit seinem neuen Programm „Zugunruhe“ am 17. Juni. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Leo Kestenberg Musikschule, die gleichzeitig ihr Sommerfest feiert.An beiden Tagen gilt nur die Stadtnatur-Eintrittskarte zu sieben, ermäßigt fünf Euro.