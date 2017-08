Mathe an der Volkshochschule

Schöneberg.

Die Volkshochschule am Barbarossaplatz bietet auch im kommenden Semester ab Mitte September Mathematik-Nachhilfekurse für Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren an. Themen sind die Mathematik in Klasse 9 und 10 mit Schwerpunkt auf den mittleren Bildungsabschluss (Kursnummer TS63.02A) sowie die Lehrplaninhalte im ersten und dritten Semester der gymnasialen Oberstufe (Kursnummern TS63.03A und TS63.05A). Alle Hinweise zur Anmeldung und eine Übersicht über das sonstige Kursangebot der VHS Tempelhof-Schöneberg gibt es unter www.vhs-tempelhof-schoeneberg.de