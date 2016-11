Neue Technik kennenlernen

Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. In den Bibliotheken können die Leser künftig auch Bücher digital ausleihen. Dazu gibt es Einführungskurse. In der Mittelpunktbibliothek Schöneberg, Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, findet das Serviceangebot „Einführung in die Onleihe – Ausleihen digitaler Medien über Tablet, E-Book-Reader und PC“ statt. Am Mittwoch, 7. Dezember, von 14 bis 15 Uhr und am Dienstag, 20. Dezember, von 16 bis 17 Uhr können sich Leser informieren. Dieses Angebot richtet sich an Leser, die die digitalen Medien über das Portal VOEBB.de/ Digitale Angebote mit dem PC nutzen möchten. Weiterhin gibt es Hilfestellungen zur Recherche, Infos unter 902 77 45 74. KT