Berlin: Pestalozzi-Fröbel-Hauses |

Schöneberg.

Das Projekt für den Schöneberger Norden mit Bildungsbotschafterinnen und -botschaftern in Kita, Schule und Stadtteil hat eine neue Internetseite. Sie ist unter www.bildungsbotschafter-berlin.de zu finden. In Zukunft plant Projektleiterin Jetti Hahn vom Pestalozzi-Fröbel-Haus in der Karl-Schrader-Straße, im Blog regelmäßig über Aktivitäten und Neuigkeiten zu informieren. Die Macher freuen sich auf rege Rückmeldungen aus dem Kiez.