Professur an Fachhochschulen

Schöneberg.

Bis 2020 muss bundesweit jede fünfte Professur an einer Fachhochschule neu besetzt werden. Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin wirbt daher gemeinsam mit dem Hochschulverbund „UAS7“ für die Professorenkarriere. Am 29. September macht die Info-Roadshow „Wege zur FH-Professur“ von 14 bis 18 Uhr Station auf dem HWR-Campus in Schöneberg, Badensche Straße 50-51. Die Kampagne richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker aus der Wirtschaft. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter http://asurl.de/13ii.