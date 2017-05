Schöneberg.

Drittklässler der Sternberg-Grundschule haben die Metamrophose von der Raupe zum Schmetterling sehr anschaulich beobachten können. Am 16. Mai haben die Kinder ihre in speziellen Behältnissen geschlüpften Schmetterlinge am Eingang des Volksparks Schöneberg mit Musik in die Freiheit entlassen. Die Aktion entstand in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Tu was!“ der Freien Universität.