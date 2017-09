Videos auf dem Smartphone

Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Moderne Smartphones sind kleine mobile Computer, mit denen man auch Radio hören oder Videos ansehen kann. Die Dozentinnen Ina Küller und Ursula Reichel bieten am 28. September von 11 bis 12.30 Uhr einen Kurs in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, an, bei dem die Teilnehmer unter anderem diese Funktionen und Programme ihres Android-Smartphones kennenlernen können. Die Gebühr beträgt 20 Euro. Eine Anmeldung für den Kurs mit dem eigenen Gerät ist bis zum 26. September unter 902 77 45 74 möglich. KEN