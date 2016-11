Wie funktioniert WhatsApp?

Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Die Dozentinnen Ina Küller und Ursula Reichel vermitteln in ihrem Kurs „Smartphone – WhatsApp“ am 24. November 17 Uhr in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, alles Wissenswerte zum Versenden und Sichern von Fotos, zum Eintragen und Pflegen von Kontakten und zu Sicherheitseinstellungen. Die Gebühr für den Kurs mit eigenem Gerät beträgt 20 Euro. Da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, wird um eine Anmeldung bis 22. November gebeten, 902 77 45 74 montags bis freitags 11 bis 20 Uhr, sonnabends 11 bis 16 Uhr. KEN