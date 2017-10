Zum letzten Mal Koloniales

Schöneberg.

Am letzten Tag der verlängerten Ausstellung „Forschungswerkstatt: Kolonialgeschichte in Tempelhof und Schöneberg“ im Schöneberg Museum, Hauptstraße 40/42, am 29. Oktober führt Marie Becker durch die Schau mit vielen historischen Dokumenten, Fotos und Objekten. Sie wollen verdeutlichen, dass die deutsche Kolonialherrschaft nicht nur in den Kolonien, sondern auch im Bezirk Spuren hinterlassen hat, die heute noch sichtbar sind. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei; www.museen-tempelhof-schoeneberg.de