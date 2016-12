Streifenwagen verunglückt

Schöneberg.

Bei einem Verkehrsunfall wurden am 15. Dezember zwei Polizisten verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen befanden sich die beiden kurz nach 12 Uhr in der Grunewaldstraße auf einer Einsatzfahrt unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten. Als der Fahrer nach rechts in die Martin-Luther-Straße einbog, soll er die Kontrolle über den Wagen verloren haben, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Während er leichte Verletzungen erlitt, wurde seine Beifahrerin schwer verletzt. Sie kam mit einem Oberarmbruch in ein Krankenhaus.