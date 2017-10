500 Jahre Reformation - 500 Jahre Kirchenmusik - Konzert der St. Matthias-Kirche und der Zwölf-Apostel-Kirche

"Unter diesem Motto im Rahmen des Reformationsjahres wird die evangelische Zwölf-Apostel-Kirche und die katholische St.-Matthias-Kirche in einem ökumenischen Wandelkonzert diese Gemeinsamkeiten in der Musik zum Klingen bringen. Die Chöre unter Leitung von Ulrich Gembaczka (St. Matthias) und Christoph Hagemann (Zwölf-Apostel) mit "Das Kammerorchester" von Lar Straehler-Pohl und Solisten führen Werke protestantischer und katholischer Komponisten auf. Zu hören sind neben Mozarts Requiem Werke von J. S. Bach, Heinrich Schütz, Hans Leo Hassler, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Joseph Haydn. Der erste Teil des Konzertes beginnt um 19.30 Uhr in der St.-Matthias-Kirche; Musiker und Zuhörer wandeln dann gemeinsam über den Nollendorfplatz zur Fortsetzung des zweiten Konzertteils um 20.30 Uhr in die Zwölf-Apostel-Kirche zur Aufführung des Requiems von Mozart.Der Eintritt kostet 15,-- €, ermäßigt 10,-- €.