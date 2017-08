Ab ins Universum der Rockmusik

Berlin: Planetarium am Insulaner |

Schöneberg. Am 12. August, 20 Uhr, wird die große Kuppel des Planetariums am Insulaner zum Erlebnisraum für Musik und Welten der Fantasie. In der Show „Stark Rock Universe“ des Planetariums Jena begegnet das Publikum Amy Winehouse, David Bowie, Supertramp, Led Zeppelin, Phil Collins, Muse und vielen anderen Legenden der Rockmusikgeschichte. Das Spektakel ist für Besucher ab zwölf Jahre empfohlen. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 9,50, ermäßigt 7,50 Euro. KEN