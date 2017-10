Angemessene Bepflanzung

Berlin: Hirschbrunnen |

Schöneberg.

In den Pflanzschalen rund um den Hirschbrunnen im „geometrischen Teil“ des Rudolph-Wilde-Parks nahe dem Schöneberger Rathaus wachsen Gras und Unkraut. Eines repräsentativen Orts mit Kurpark-Charakter unwürdig, wie die CDU-Fraktion in der BVV meint. Ihr Antrag, ab 2018 die Pflanzschalen wieder angemessen zu bepflanzen oder zumindest regelmäßig das Unkraut zu jäten und dafür gegebenenfalls Sponsoren zu finden, ist von der BVV in den Ausschuss für Straßen, Verkehr, Grün und Umwelt überwiesen worden. Der Ausschuss tagt am 23. Oktober 17 Uhr im Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz.