Ausstellung und Installation zugleich

Berlin: Galerie Zwitschermaschine |

Schöneberg. „Alternate Minute Solo Interieur“ heißt das Projekt des internationalen Künstlers Oliver Orthuber, das vom 28. bis 30. Oktober je 15 bis 22 Uhr in der Galerie „Zwitschermaschine“, Potsdamer Straße 161, präsentiert wird: eine Installation mit Performances aus den Bereichen Musik, Tanz und visueller Kunst. Zu erleben sind jeweils 20 einminütige Videoarbeiten und Klangausschnitte in zufälligem Wechsel über 20 Projektionsflächen und Bildschirme sowie Lautsprecher. Je vier Künstler werden an den Ausstellungstagen ab 20 Uhr diese Vielheit an Reizen zum Ausgangspunkt und Material ihrer Solo-Performances aus den Bereichen Musik, Tanz und bildende Kunst nehmen. Der Eintritt ist frei. KEN