Berlin: Volks-Galerie |

Schöneberg.

Heimat ist das Thema der juryfreien Ausstellung in der Volks-Galerie von Maria Wollny in der Gustav-Müller-Straße 15. Die Bilderschau ist noch bis Mitte November zu sehen. Finissage wird am 13. November ab 16 Uhr gefeiert. Die Werke werden unter den teilnehmenden Künstlern verlost. Die Galerie ist geöffnet dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr, sonnabends von 15 bis 18 Uhr; Weiteres unter www.volks-galerie.de