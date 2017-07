Berlin: Theater O-Tonart |

Schöneberg. Nach dem großen Erfolg der musikalischen Soirée „Berliner Diven“ im vergangenen Jahr stellen sich in „Berliner Diven 2“ André Fischer, „Zufallsmoderator und Allround-Pianeur“, und die „Chansoneuse“ Sabine Schwarzlose in den Mittelpunkt des Bühnengeschehens: am 21. Juli 19.30 Uhr im Theater O-Tonart, Kulmer Straße 20A. Karten ab 19 Euro gibt es unter 37 44 78 12. KEN