Beschwingtes Programm

Berlin: Nathanael-Kirchengemeinde |

Schöneberg. Alle Jahre wieder beginnt im Advent der Weihnachtsfestkreis. Traditionell ist dann der St. Konrad-Gospelchor mit einem weihnachtlichen Programm zu Gast in der Nathanael-Kirche am Grazer Platz. Das Konzertprogramm „Circle of Love“ am 17. Dezember 18 Uhr versetzt das Publikum in eine beschwingte Stimmung mit vertrauten und neuen Stücken, präsentiert a cappella oder mit E-Piano-Begleitung. Der Eintritt ist frei. Eine Spende unterstützt den Chor. KEN