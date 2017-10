Berlin: Theater O-Tonart |

Schöneberg. Gerald Drent, Martin Mulders und Paul Tijink, zusammen sind sie „World of Ludique“, nehmen ihr Publikum am 27. Oktober 19.30 Uhr im Theater O-Tonart, Kulmer Straße 20A, mit auf eine Reise durch das turbulente Leben der Ufa-Ikone Zarah Leander. „Zarah, die Sünde der Liebe“ ist eine Ode an die Musik und das Leben der schwedischen Schauspielerin und Sängerin; Karten unter 37 44 78 12. KEN