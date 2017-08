Erstaunliches aus der Tierwelt

Schöneberg.

Autorin und Regisseurin Barbara Geiger hat in enger Kooperation mit Wissenschaftlern Erstaunliches über Europas Tiere zusammengetragen und bringt das Wissenswerte in Person der Protagonistin Fräulein Brehm im Natur-Park Schöneberger Südgelände am Prellerweg auf die Bühne. Am 2. September 15 Uhr geht es um den Luchs (Lynx lynx) und um 17 Uhr um die Nachtigall (Luscinia). Die Eintrittspreise sind relativ. Alles Nähere unter12 09 17 85 und www.brehms-tierleben.com