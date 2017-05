Extra-Konzert der Kleistparkkinder

Schöneberg.

„Wir Kinder vom Kleistpark“, das Ensemble aus Kita-, Grundschulkindern, Jugendlichen und erwachsenen Profis, legt noch eins drauf. Zu den beiden Jubiläumskonzerten am 20. und 21. Mai jeweils um 16 Uhr anlässlich seines zehnjährigen Bestehens gibt es in der Urania Berlin, An der Urania 17, noch eine Extra-Vorstellung am 21. Mai um 11 Uhr. Karten zu 13 und zehn Euro sind unter karten@wirkindervomkleistpark.de und an der Kasse der Urania erhältlich. Eine musikalische Einstimmung bietet die Klangwerkstatt des Klingenden Museums vorab im Foyer.