Fest der Chöre in der Crellestraße

Schöneberg. Die Crellestraße feiert am 17. Juni ihr 9. Crelle-Chorfest. In der Zeit von 14 bis 21 Uhr treten an verschiedenen Stellen 23 Chöre auf. Zum Ausklang des Festivals der schönen Stimmen spielt die Firefrogs Big Band des Rückert-Gymnasiums. Das Chorfest ist eine Veranstaltung des Netzwerks Crelle-Kiez.de, eines Zusammenschlusses von Gewerbetreibenden und Künstlers in der Crellestraße, und Teil des Netzwerkprojekts „Crelleton“. Crelleton entstand 2010 im Rahmen des Wettbewerbs „MittendrIn Berlin ! Die Zentren-Initiative“ des Senats und der Industrie- und Handelskammer. KEN