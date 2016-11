Fiedelgrille und Maulwurf

Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Die Grille hat den ganzen Sommer über nichts anderes getan, als auf ihrer Geige gefiedelt. Sich selbst zur Freude und für die kleinen Tiere auf dem Feld zum Tanzvergnügen. Doch dann kam der eisig kalte Winter. Was da geschah, erleben Kinder ab drei Jahren beim musikalischen Puppenspiel „Die Fiedelgrille und der Maulwurf“ nach Janosch in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, am 18. November um 10 Uhr. Johanna Bastian (Violine & Gitarre) und Leliko Gokieli (Flöte) erzählen das bekannte Märchen mit handgemachten Puppen und viel Musik von Mozart bis Bartók, vom Kinderlied bis zur Improvisation. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter 902 77 43 43 wird gebeten. KEN