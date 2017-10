Fotoausstellung und Lesung zum Thema Bienen

In einer Fotoausstellung zeigt die Redaktion des Deutschen Bienen-Journals die schönsten Einsendungen eines Leserwettbewerbs. Das Magazin ist eines der führenden Fachzeitschrift für Imkerei in Deutschland und veranstaltet die Ausstellung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Redaktion. Die Eröffnung findet am Wochenende, dem 18. und 19. November, in der Berliner Galerie Vierraumladen statt. Alle Interessierten, Naturliebhaber und Fotografen sind herzlich eingeladen, sich die Motive zum Leben der Bienen in der Natur und im Volk sowie zur Imkerei vor Ort anzusehen.



Zudem findet an beiden Tagen um jeweils 16 Uhr eine Lesung statt. Am Samstag liest die bekannte Stadtimkerin Erika Mayr aus dem Roman „Die Geschichte der Bienen“ von Maja Lunde und es wird über die Frage diskutiert „Sind die Bienen vom Aussterben bedroht?“. Am Sonntag ist der renommierte Neurobiologe und Bienenwissenschaftler Prof. Dr. Randolf Menzel vor Ort und liest aus seinem Buch „Die Intelligenz der Bienen“.



Die Galerie befindet sich im Bezirk Schöneberg in der Cranachstraße 46 und ist von 10 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.



Der Eintritt ist frei.