Historias - eine Reise durch die Welt des Tango Argentino

Berlin: dbeads concept store |

In der Reihe 1000°C präsentiert der dbeads® concept store das

DUO DANZARIN



am Freitag, den 28.Oktober um 19:00 im dbeads® concept store, Nollendorfstraße 28, 10777 Berlin, www.dbeadsconceptstore.com



Eintritt frei – Wunsch-Spende für die Künstler 10€



Ulrike Dinter, Violine – Ludger Ferreiro, Piano



Mit dem neuen Programm "Historias" nimmt Duo Danzarín das Publikum mit auf eine eindrucksvolle Reise:

von der Geburtsstätte des Tangos in den berüchtigten Hafenspelunken von Buenos Aires, über Nachtclubs und Cafes, elegante Salons und Ballsäle in den "Goldenen 40er Jahren" und schließlich bis in die berühmten Konzertsäle der Kulturmetropolen unserer Welt.

Duo Danzarín präsentiert die mit viel Raffinesse für Violine und Piano arrangierten Tangos (Arrangements L. Ferreiro) berühmter Tangokomponisten wie etwa Francisco Canaro und Osvaldo Pugliese bis hin zu moderneren Werken von Astor Piazzolla und Gustavo Beytelmann.