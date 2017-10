Im Atelier von Eva Kreutzberger

Schöneberg.

Bei einem Atelierbesuch am 1. November stellen Sibylle Nägele und Joy Markert die bildende Künstlerin Eva M. Kreutzberger und ihre Arbeit vor. Kreutzberger beschäftigt sich in Collagen und Übermalungen mit dem Thema Identität in den Medien und in der Kunstgeschichte und deren Ironisierung. Treffpunkt ist um 18 Uhr in der Belziger Straße 25, zweiter Hof, Aufgang 8, vierte Etage. Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung:902 77 61 63 oder per E-Mail: museum@ba-ts.berlin.de