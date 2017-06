In jedem Zimmer drei Models

Berlin: Mercure Berlin Wittenbergplatz |

Schöneberg. Wie jedes Jahr präsentieren auch 2017 die Abschlussklassen der Design-Ausbildungsgänge Fotografie, Grafik- und Modedesign des Lette-Vereins Berlin ihre Arbeiten. Der Höhepunkt der Präsentation kommt aus dem Ausbildungsbereich Modedesign. Die rund 30 Absolventen zeigen am 23. Juni im Mercure Hotel Berlin am Wittenbergplatz ihre Arbeiten an je drei Models in den Gästezimmern. Zusätzlich gibt es zwischen 16 und 21 Uhr zwei Modenschau-Durchläufe durch das Hotel und auf dem Wittenbergplatz. Mit der Schau „sakums“, was auf Lettisch soviel bedeutet wie Neubeginn, etabliert sich das neue Mercure als „Mode-Themenhotel“. Die Kooperation von Lette-Verein und Hotel wurde maßgeblich von Bürgermeisterin Angelika Schöttler und der bezirklichen Wirtschaftsförderung unterstützt. KEN