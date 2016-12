Konzert zum Lichterfest

Schöneberg. Das Kabbalah Centre Berlin, Hauptstraße 27, lädt zum festlichen Chanukka-Konzert „Lichterfest“ am 25. Dezember ein.

Das Lichterfest ist eine Mischung aus der Erzählung der Legende des „Lichterwunders“, dem Entzünden der Chanukkakerze und einem klassischen Konzert. In 60-minutigem musikalischen Programmteil spielen Brüder David und Marlen Malaev (Violine und Klavier) unter anderem Werke von Brahms, Vivaldi und Liszt. Karten zu 20, ermäßigt 15 Euro unter78 71 35 80 oder kcberlin@kabbalah.com . Beginn ist 17 Uhr. Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr.Das achttägige Lichterfest „Chanukka“ erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v.d.Z. Nach der talmudischen Überlieferung ereignete sich dabei ein Wunder: Obwohl die Makkabäer nach ihrem Sieg über die Seleukiden im Tempel nur noch wenig reines Öl fanden, das gerade für einen Tag ausreichte, brannte der Tempelleuchter damit acht Tage lang. Daraus entwickelte sich der Brauch, an Chanukka zunächst eine und dann täglich eine Kerze mehr anzuzünden, bis alle acht Kerzen brennen.