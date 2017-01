Kreatives Schreiben in Friedenau

Berlin: Friedenau |

Unsere kreativen Schreibspiele führen uns in diesem Jahr in den Dürerkiez.

Ausgehend von der Cranachstraße nähern wir uns schreibend den historischen, künstlerischen, literarischen und atmosphärischen Elementen des so. Künstlerviertels in Friedenau.

In geselliger Runde wird gemeinsam geschrieben, glesen und gelacht.

Dabei gilt: Alles kann, nichts muss.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.



Termine jeweils montags 18,30-20.30 Uhr

13.Februar/ 13.März/ 10.April/ 8.Mai 2017



Stifte, Papier, Kaffee, Tee,Kekse, Wasser sind immer vorhanden.

Kosten: 12 Euro/ Abo 40 Euro

Cranachstraße 7,12157 Berlin



Leitung: Friedenauer Schreibgruppe

Marion Borcherding, Claudia Dietrich, Gabriela Sütfels-Bleif

weitere infos: info@schreiben-befluegelt.de oder Tel.: 030/2132139