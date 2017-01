Kunstorte an der Grunewaldstraße

Schöneberg.

Die Museen Tempelhof-Schöneberg laden zur Galerietour mit Sibylle Nägele und Joy Markert ein. Am 21. Januar geht es zu neuen Kunstorten in historischen Räumen in der Grunewaldstraße, in die Galerie „subject object“, wo Studierende der Klasse von Robert Lucander ihre Arbeiten ausstellen, zur Galeristin Brigitte Stamm, in die Ateliers von Hannah Becher und André Kirchner sowie in das Haus am Kleistpark. Die kommunale Galerie zeigt die Ausstellung „Wüstungen – Geschleifte Orte an der innerdeutschen Grenze“. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Galerie „subject object“, Grunewaldstraße 79. Anmeldung unter902 77 61 63 oder Museum@ba-ts.berlin.de