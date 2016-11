Leuchtende Adventszeit

Berlin: John-F.-Kennedy-Platz |

Schöneberg. Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) wird mit der Illumination der beiden Weihnachtsbäume vor dem Rathaus Schöneberg am John-F.-Kennedy-Platz am 25. November um 16 Uhr feierlich die Adventszeit einläuten. Wie in den Jahren zuvor begrüßt sie zu dem Ereignis die Österreichisch-Deutsche Gesellschaft Berlin-Brandenburg. Deren Chor stimmt im Foyer des Rathauses musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Es werden Glühwein, Kakao und Lebkuchen gereicht. Seine Teilnahme an der Feier hat Generalkonsul Gerhard Lutz von der österreichischen Botschaft zugesagt. Um 17 Uhr leuchtet der Weihnachtsbaum auf dem Breslauer Platz mit den Friedenauer Engeln. Für die musikalische Umrahmung der kleinen Feier sorgen der Chor der Friedrich-Bergius-Oberschule und der Friedenauer Posaunenchor. KEN