Schöneberg.

Virginia Plain (Gesang) und David Kaiser (Klavier und Gesang) kehren mit ihrem zweiten Programm „Liebe in Zeiten von so lala“ am 1. September 19.30 Uhr auf die Bühne des Theaters O-Tonart, Kulmer Straße 20a, zurück. Die beiden Künstler interpretieren Popsongs und Lieder bekannter Kabarettkollegen auf ihre unverwechselbare Weise und singen Eigenkompositionen. Karten sind unter www.o-tonart.de erhältlich.