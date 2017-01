Luchs, Nachtigall und Schweinswal

Schöneberg.

Auch im neuen Jahr bietet „Fräulein Brehms Tierleben“ von Barbara Geiger „artgerechte“ Unterhaltung für alle Generationen im Theater im Naturpark Schöneberger Südgelände am Priester- und Prellerweg; am 14. Januar dreht sich alles um den Luchs (14 Uhr) und die Nachtigall (16 Uhr), am 15. Januar um 14 und 16 Uhr steht der Schweinswal im Mittelpunkt. Die Eintrittspreise sind relativ; nähere Informationen unter12 09 17 85 und www.brehms-tierleben.com