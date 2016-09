Mausgeschichten im Museum

Schöneberg.

Das Jugendmuseum Schöneberg, Hautpstraße 40-42, beteiligt sich zum ersten Mal an der Aktion der „Sendung mit der Maus“ am 3. Oktober von 10 bis 14 Uhr. Kinder ab sechs Jahren können bei diesem deutschlandweiten Tag Sachgeschichten live in der aktuellen Werkschau „All included“ und in der historischen Druckwerkstatt des Jugendmuseums erleben. Da die Teilnehmerzahl auf 25 beschränkt ist, wird um Anmeldung unter902 77 61 63 oder museum@ba-ts.berlin.de gebeten. Nähere Informationen gibt es unter www.maus-tueren-auf.de und http://jugendmuseum.de/aktuelle-angebote.html