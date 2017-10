Musical über Annedore Leber

Schöneberg.

Dass die Publizistin und Politikerin Annedore Leber bis heute begeistert, zeigen Auszubildende des Annedore-Leber-Berufsbildungswerks Berlin (ALBBW) in „Annedore – das Musical“. Die jungen Mitglieder der Theatergruppe und Band des ALBBW-Freizeitbereichs gastieren mit ihrer musikalisch-szenischen Performance zum Leben Lebers am 12. und 13. Oktober im Jugend- und Kultuhaus „PallasT“, Pallasstraße 35. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 19 Uhr. Karten zu zehn und 7,50 Euro einschließlich kleinem Imbiss gibt es bei Johannes Remmel-Becker vom Berufsbildungswerk unter658 84 73 und remmel-beck@albbw.de , an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des Stadtteilvereins Schöneberg, Crellestraße 38, montags bis freitags 10 bis 15 Uhr,78 70 40 50. Die Veranstaltung wird getragen vom Arbeitskreis Lern- und Gedenkort Annedore und Julius Leber, vom Stadtteilverein Schöneberg und dem Berufsbildungswerk.