Musikalische Lesung & Plauderei zum 90. Geburtstag von Hildegard Knef !!! Eintritt frei !!!

Wegen der großen Nachfrage zum 3. Mal in der "Bar Voyage" in Schöneberg --

Der Berliner Regisseur & Schauspieler Eberhard Weißbarth (u.a. ZDF "Ein starkes Team" und RTL "GZSZ" ) plaudert amüsant mit Berliner Humor über seine privaten und beruflichen schicksalhaften Begegnungen mit Hildegard Knef, die er bis zum Tod begleitete...

Ich freue mich, dass ich wegen des großen Erfolges zum 3. Mal !!! in der renommierten "Bar Voyage" abermals über meine Erlebnisse mit meiner Freundin Hilde zu ihrem 90. Geburtstag amüsant und witzig aus meinem Buch & Hörbuch "Hildegard Knef-zwischen gestern und heute" über die desaströsen, aber auch heiteren Dreharbeiten, die ich mit ihr als Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent erlebte, lesen und plaudern darf und auch darüber, wie ich sie bis zum Tod begleitete... und dazu natürlich viel Musik von der Knef spielen werde. Da viele Stammgäste der Bar und nicht nur Facebook-User wieder mich besuchen, bitte ich nur auf "Zusagen" zu klicken, wenn Ihr verbindlich auch kommt bzw. in der Bar die Plätze telefonisch namentlich bucht, weil der Eintritt diesmal f r e i ist !!! In Anbetracht der aufwendigen Organisation seitens der Barchefs Jo & Otto wäre dies sehr fair ! Herzlich willkommen also am 29.10. um 20.00 Uhr in der Bar Voyage in 10783 Schöneberg, Nollendorfstr. 1 - Tel.: 030 - 33 98 42 27 ab 14.00 Uhr !Hier die Webseite: https://www.facebook.com/events/1089956791058250/ Meine Homepage:www.eberhardweissbarth.de